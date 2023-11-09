近年來台灣每年新生嬰兒逐年下降，「少子化」已成現今趨勢，許多父母因工作繁忙，沒有足夠時間陪伴小朋友，又常為了安全問題過度保護，限制孩子行動力，因而失去學習與嘗試錯誤機會，不但會使孩子挫折忍受度變差，還可能造成「感覺統合失調」問題。

雲林縣中國醫藥大學附設北港媽祖醫院職能治療團隊表示，感覺統合失調的小朋友外觀上往往與一般小朋友無異，智力也不會比其他孩子差，但表現卻常讓大人們百思不解，例如雖然會跑會跳，但動作看起來有點笨拙。

另外，行為上可能比其他孩子「皮一點」，常會做一些「無厘頭」的事情；「過分粗心」或一直犯同樣錯誤。學校老師對這類小朋友的評語常是「易分心、個性浮躁、坐不住、愛說話、活潑好動」。由於這些問題並非罪大惡極，往往很容易被忽略，進而失去早期治療的先機。

要了解小朋友是否有「感覺統合失調」問題，可從一些蛛絲馬跡得知：走路時常撞到桌椅或旁人，動作笨拙，容易跌倒；不太會玩需爬上、騎上或鑽進去的設施，玩時看起來笨手笨腳；不喜歡或害怕會動或搖擺的遊樂設施，例如盪鞦韆；不喜歡需把身體倒立的活動，例如翻跟斗。

還有玩積木、拼圖總比其他小朋友差；尚未出現慣用手，左右手都用；對衣服質料特別挑剔，不喜歡洗臉、洗頭或剪頭髮；特別愛玩轉圈圈、雲霄飛車或類似的旋轉遊樂設施，而不覺得頭暈；常被學校老師覺得上課不夠專注，容易坐不住，很喜歡動來動去；無法持續從事一個活動，常無法完成學校功課。

治療團隊指出，事實上，「大隻雞慢啼」是很多父母親面對小朋友問題的第一個想法，總想著「等長大一點就會好了」，因而輕忽孩子發展狀況，結果問題就像滾雪球般愈來愈大，最後錯過了復健治療黃金期。提醒家長每個小朋友成長只有一次，早期發現早期治療，才可達到事半功倍效果。

職能治療師劉昌哲提醒家長，對於發展遲緩的孩子，應有的信念是坦然面對孩子的真實狀況，在一個充滿關懷與支持氣氛的發展環境，鼓勵孩子克服自己的障礙，提供豐富的生活經驗使其有探索學習機會，讓孩子在身心發展與人格上都能健全成長。