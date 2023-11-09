大聯盟9日公布年度最佳陣容候選名單，大谷翔平連續3屆入圍DH（指定打擊）和先發投手兩個獎項。大谷翔平自2021年起，連3年都至少帶走兩座獎項，今年繼續挑戰同時在先發投手和DH都入選年度第一隊的霸業。

大聯盟於2019年增設年度最佳陣容，獎項無美、國聯之分，將根據該守備位置選出表現最佳選手，成績以粉絲投票、大聯盟內部評選各佔50%，最後根據統計結果選出年度第一和第二隊，即日起自台灣時間20日上午9點為球迷投票截止時間，每人每天可以進行一次投票。

2021年大谷翔平正式以二刀流身分出道，靠著轟破日本選手單季大聯盟成績的46轟，拿下年度第一隊指定打擊，也順利以先發投手入選第二隊，成為史上首位以2位置獲年度最佳陣容的球員。隔年大谷翔平投球成績大幅提升，拿下單季最佳的15勝和2.33自責分率，獲年度第一隊先發投手的肯定，打擊方面仍亮眼但成績略有下滑，最終在指定打擊不敵阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）收下年度第二隊。

靠著賽季前半段出色表現，大谷翔平依然入圍先發投手候選名單，只是季中因傷提前報銷，未能達標大聯盟投球局數規定，憑藉先發投手資格獲獎有一定難度。入圍名單一共有122名選手，包括72位野手和50位投手。捕手、一壘手、二壘手、三壘手、游擊手和DH各選1人、外野手3人、先發投手5人和2名後援投手，組成年度最佳陣容。