2023年高雄月租店王Top5曝光。（台灣房屋提供）

疫後景氣回溫，高雄大坪店面復活！台灣房屋統計，今年高雄前5名店租王，其中全聯以月租63萬元租下前金區自強二路上店面稱霸，次高的是岡山樂購廣場的400坪大型街邊店，由夾娃娃機業者以每月租金51萬元打造旗艦店，刷新岡山地區實價史上最貴店租紀錄。

台灣房屋集團依據實價登錄資料，盤點今年高雄店面最高月租金前5名，位於前金區自強二路上的老牌宴會館「海寶軒」，1樓空間今年3月，由「全聯福利中心」以每月租金63萬元租下，榮登高雄今年實價榜上，租金總價最高的店租王。

今年高雄實價榜上，月租總價次高，是位於岡山樂購廣場的400坪大型街邊店，由夾娃娃機業者，以每月租金51萬元打造旗艦店，此筆交易同時刷新岡山地區實價史上最貴店租紀錄。

左營區博愛三路上的佳德車行，153.8坪透店以月租45萬元排名第3，這也是左營區今年實價榜上最高店租紀錄；位居第ˋ，為大立商圈一間487坪大型透店，原為名產店，業者退場後，今年8月以月租38.5萬元重新出租，該店面目前閒置中。

第5名為六合夜市一棟商辦1、2樓476坪店面，原由日藥本舖承租，搬遷後改由康是美藥妝以15年長約租下，每月租金36萬元，每3年調租1次最高至44萬元，成為今年新興區，也是六合夜市商圈最貴店租王。

台灣房屋美術青海加盟店店東馮紹清分析，全聯對展店選址有一定要求，包括商圈人口多寡、成屋店面至少200坪以上、並具備停車空間等，該棟建物與立體停車場共構；該店面建坪達611坪使用規模大，位處於住商混和區，距離捷運市議會站出站就到，周邊行政機關、商辦相當多，擁有龐大的就業客群商機。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，近年受電商及疫情衝擊，實體店面需求銳減，隨疫情解封、國門開放，讓各大業者重新備戰，積極卡位黃金商圈迎接商機，不少有實力品牌業者更開闢新藍海，做出「大」改變，走向旗艦店規模經營，也讓這些高總價的中大型店面得以去化。其中，像是店面閒置25年，近期終於出租的「主婦商場」，市場估計店租達80萬元以上，不過未經實價登錄，因此未列在此次榜單上。