藍白破局副手找「他」？ 侯友宜首稱「國瑜」回應了

【LIVE直播】侯友宜赴彰化參拜 暨治安政策發布

國民黨總統參選人侯友宜今(9日)到彰化縣走訪基層及為同黨立委參選人站台助選，上午到溪湖鎮福安宮參拜後接受媒體聯訪時，被問及「藍白若破局，副手屬意哪方面人才?前高雄市長韓國瑜也會跟他請教嗎?」他回應，「我會按照自己的選舉步驟往前走，韓國瑜市長跟我信念都是一樣，一生保家衛國、守護中華民國、愛台灣這塊土地，我們都沒有個人。」

侯友宜今指出，會按照選舉步驟往前走，韓國瑜市長跟他信念都是一樣，一生保家衛國、守護中華民國、愛台灣這塊土地，我們都沒有個人，只有保衛家園，「非常了解國瑜，在這幾年一心一意掛念中華民國，很多造勢場合都鼎力地支持我，最主要不是支持我，是支持中華民國，大家要政黨輪替，韓完全沒有個人，非常謝謝韓這段期間跟我並肩作戰，希望贏回國家人民生命的安全」。

媒體詢問「有做好藍白不合準備嗎?侯友宜說，希望兩黨政黨領袖、主席們趕快坐下來，主流媒體跟民調公司就德國方式做分析，民調參考用也可做溝通用，大家可以就這部分做詳細討論，兩黨越快越好。