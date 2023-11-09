53歲大陸資深演員陳建斌曾在《後宮甄嬛傳》飾演「皇上」一角，2006年他和女星蔣勤勤結婚，近日卻被影射婚姻出狀況，更有傳言指他倆已經離婚，男方在外面還有私生子，對此，陳建斌和蔣勤勤首度發文駁斥謠言，蔣勤勤更坦言「離譜」，「我和陳老師好好的，沒離婚！」

日前狗仔「攝影劉大錘」爆料有A咖已婚男星在同劇女演員家過夜，兩人相差20歲，暗示男方是知名的老戲骨，還在留言區補充：「男藝人老婆也是藝人」，導致陳建斌、孫紅雷、于和偉等知名老戲骨被點名，其中陳建斌被指嫌疑最大，但未料遇上李克強過世，微博「禁娛一周」，爆料便不了了之。

蔣勤勤、陳建斌發文回應八卦。（圖／翻攝自蔣勤勤微博）

昨陳建斌打破沉默，用最愛的打油詩形式回應八卦和節氣立冬，分享和老婆吃餃子的照片澄清從未有二心，「門外傳謠蜚語渾，戶內品餃共立冬！」蔣勤勤也轉發丈夫貼文說：「最近看到一些謠言，而且越傳越離譜，公司也想讓我們跟大家說明一下：我和陳老師好好的，沒離婚！ 陳老師也沒有所謂的『私生子』！」

《幸福三重奏》第一季中其他兩對夫妻都已經離婚。（圖／翻攝自騰訊視頻幸福三重奏微博）

蔣勤勤呼籲立冬大家多吃水餃就好，不需要吃假瓜（假傳聞之意），要大家好好注意身體健康和保暖，而蔣勤勤與陳建斌過去曾上《幸福三重奏》，其他兩對夫妻福原愛和江宏傑、大S與汪小菲都已經離婚，因此讓網友也相當擔心兩人會不會也中了「節目魔咒」而離婚，紛紛留言說：「每天都要開心，不要被亂七八糟的謠言影響！立冬快樂」、「謠言止於智者」、「你們吃餃子我們吃狗糧」、「造謠者必將沒有好下場，祝福陳建斌蔣勤勤家庭幸福」。