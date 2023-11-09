巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」治下的加薩走廊（Gaza Strip）衛生部說，以色列空襲加薩北部賈巴利亞（Jabalia）難民營的醫院附近一棟房屋，造成至少19人喪生。

路透社報導，以色列未立即置評，也沒有據報空襲現場的細節，但若這場空襲獲得證實，將是加薩最大難民營一個多星期來第3度遇襲。

伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）和以色列之間的戰爭邁入第2個月，加薩北部數以千計居民逃往南部，避免受到以軍和哈瑪斯激烈地面戰鬥波及。

以色列10月31日和11月1日空襲摧毀賈巴利亞部分地區，將哈瑪斯治下的加薩城市中心地帶人口稠密地區的多層樓住宅夷為平地，巴勒斯坦有關當局說至少有195名平民喪命。

以色列表示，上週對賈巴利亞的空襲行動擊斃兩名哈瑪斯指揮官和多名武裝分子，攻擊目標是在平民區下方挖掘的作戰地道。

以色列歸咎哈瑪斯造成加薩平民喪生，指控哈瑪斯把加薩居民當人肉盾牌，並在住宅區藏匿武器和作戰中心。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1121109