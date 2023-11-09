日系車企在大陸汽車市場陷入苦戰，根據《華爾街日報》報導，由於日本汽車製造商與大陸本土電動汽車製造商的競爭中舉步維艱，其在大陸市場正面臨去留抉擇。

報導指出，在4月至9月的上半年度，日系車企本田、日產、馬自達、三菱汽車和SUBARU在大陸市場的汽車銷售，與去年同期相比都下降，其中三菱銷售大跌60%最多，SUBARU和日產分別下滑37%和20%。

報導提到，日本汽車製造商正在考慮是否要改變策略，即集中資源在其他重要市場抵禦大陸競爭對手，像是馬自達和其他汽車製造商更加依賴美國市場，並尋求在亞洲其他地區保住市佔率。

日經中文網先前以「日系車在大陸失速，全球戰略面臨調整」為題撰文，分析日系車在世界最大汽車市場大陸的市占下降。根據東海東京調查中心的估算，豐田、日產和本田3家在大陸的合資工廠，滿負荷運轉之際的年產能約為530萬輛，但如果從2023年度的大陸銷量計劃來推算，各企業剩餘產能均約有4成之多。