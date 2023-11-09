「酷斯拉」入侵埔里！1米長綠鬣蜥闖菜園狂嗑荖花蔬菜。

綠鬣蜥外形酷似「酷斯拉」，業者引進當寵物，卻因不當飼養，野外族群攀升，2019被公告為有害外來種，南投縣近年在埔里鎮、魚池鄉日月潭等多鄉鎮市都曾發現綠鬣蜥，埔里鎮農民8日下午在自家農田又捕獲長約1公尺的綠鬣蜥，憂心綠鬣蜥入侵大埔里地區。
綠鬣蜥又名「美洲鬣蜥」，為雜食性動物，植物嫩芽、花、果及小型動物為食，性情溫馴、不會攻擊人，因外形酷似「酷斯拉」，一度是熱門寵物，不過最大可達2公尺，疑不當飼養脫逃或遭棄養，野外族群攀升，2019年農業部公告為有害外來物種，飼主得向縣市政府辦理登記。
捕獲綠鬣蜥、埔里鎮農民說，他的荖花園、菜園最近經常遭到不明動物破壞，損失慘重，因此不定時加強巡視，8日下午他在菜園發現偷吃的「凶手」，以網具成功圍捕綠鬣蜥，該隻綠鬣蜥體長長達1公尺，讓人看了心驚驚，已報請縣府農業處協助處理。
農民表示，去年中起，鎮上枇杷里中心路附近水池曾有人目擊綠鬣蜥，向善里茭白筍田有人抓到超過150公分的綠鬣蜥，根據報導日月潭風景區月前也首度捕獲綠鬣蜥，擔心綠鬣蜥入侵大埔里地區，對農作物構成威脅。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。