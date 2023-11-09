根據其官網和官方微博帳號發布的資訊顯示，該電動車製造商將中國的Model 3電動車價格調漲1,500元人民幣（約206美元）。
過去一周，特斯拉的中國銷售代表一直在社群媒體上放出Model Y可能漲價的消息，並呼籲消費者趕在漲價之前下單。
陸媒報導，Model Y是特斯拉在中國最熱賣的車型，今年9月在中國就賣出41,428輛，佔總銷量超過95%。在當前景氣低迷、業界競爭如此激烈之際，特斯拉卻接連調漲明星車款價格，反映出該美國電動車大廠對自家品牌與產品的高度自信。
特斯拉周四正式宣布自11月9日起，該公司將調漲新版Model 3和 Model Y Long Range在中國的售價。
根據其官網和官方微博帳號發布的資訊顯示，該電動車製造商將中國的Model 3電動車價格調漲1,500元人民幣（約206美元）。
過去一周，特斯拉的中國銷售代表一直在社群媒體上放出Model Y可能漲價的消息，並呼籲消費者趕在漲價之前下單。
陸媒報導，Model Y是特斯拉在中國最熱賣的車型，今年9月在中國就賣出41,428輛，佔總銷量超過95%。在當前景氣低迷、業界競爭如此激烈之際，特斯拉卻接連調漲明星車款價格，反映出該美國電動車大廠對自家品牌與產品的高度自信。
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