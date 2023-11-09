美國和中國正準備安排美國總統拜登和中國國家主席習近平在舊金山舉行的亞太經合組織（APEC）領導人峰會期間舉行雙邊元首會晤。美國之音引述分析人士表示，北京和華盛頓將試圖消除兩國在台灣議題上的互不信任。然而，鑒於兩國在台灣議題上的根本分歧，中國和美國可能會試圖限制他們在這個問題上花費的時間。

「雙方都必須就台灣說一些話，但這不是他們可以坐下來坦率地討論雙方將採取什麼措施的環境，」報導引述史丹佛大學胡佛研究所研究員祁凱立（Kharis Templeman）分析，北京和華盛頓將會試圖「盡可能少地」談論台灣。

祁凱立認為，「明年一月的台灣大選可能會撼動局勢，因此雙方都沒有動力大膽地向對方示好，或者偏離它們過去幾年在美中台三邊關係中所走的道路。」

華盛頓對台灣的支持

儘管北京和華盛頓近幾個月來已採取措施恢復高層交往並穩定雙邊關係，但圍繞台灣議題的緊張局勢仍然很高。

根據中國官方媒體報導，中國外交部長王毅上個月在華盛頓對美國國家安全顧問蘇利文表示，「台海和平穩定面臨的最大威脅是台獨，中美關係面臨的最大挑戰也是台獨，必須堅決加以反對，並體現在具體政策和行動上。」

除了王毅的嚴厲警告外，中國中央軍委副主席張又俠上將上月底在中國最大的年度軍事外交活動——在北京舉行的第十屆香山論壇上表示，「無論誰想把台灣以任何形式從中國分裂出去，中國軍隊都絕不答應，絕不手軟。」

除了警告不要試圖將台灣從中國分離出去外，張又俠還對美國及其盟國發出了含蓄的批評，指責「某些國家不應將自己的意志強加於人，更不能在重大敏感問題上故意挑釁別國。」

一些專家表示，中國政府主要擔心的是華盛頓增加對台灣的支持和接觸。報導引述國際危機組織（ICG）高級中國問題分析師蕭嫣然（Amanda Hsiao）分析，「這引發了人們的疑問，即美國是否仍然致力於他們的『一個中國』政策，即兩岸解決分歧的過程必須是和平的，」

她說，華盛頓對台灣的持續政治和軍事支持增加了北京的擔憂，即美國可能試圖「讓台灣永久脫離」中國。

雖然中國一再將台灣獨立作為其紅線，但胡佛研究所的祁凱立表示，北京的最新言論與過去的說法一致，「我沒有看到任何跡象表明有新的語調或言辭」，這意味著北京的擔憂程度沒有明顯升級的跡象。

「沒有人在談論統一的最後期限，或者中國將盡快解決台灣問題的期限。」祁凱立認為，「這類言論才與他們過去所說的話相比將是一個重大升級。」

改變現狀

與北京的嚴厲警告相比，美國在美中高級官員會晤中重申了維持台海現狀的重要性。

根據白宮發佈的蘇利文與王毅會晤的新聞稿，蘇利文「討論了對中國在南海的危險和非法行動的關切」，並「提出了台灣海峽和平與穩定的重要性」。一些分析人士說，美國正試圖維持台灣海峽兩岸的現狀，同時「含蓄地發出信號」，表明改變現狀的是中國，而不是台灣。

西肯塔基大學（Western Kentucky University）政治學教授蒂芮宗泰（Timothy Rich）表示，「美國方面的說法當時是重複我們以前所熟知的那種言辭。」

儘管有緩和緊張局勢的努力，但美國和中國仍然對對方在台灣附近的軍事活動持批評態度。11月1日，美國第七艦隊宣佈，美國導彈驅逐艦「拉斐爾·佩拉爾塔號」（USS Rafael Peralta）和加拿大皇家海軍護衛艦「渥太華號」（HMCS Ottawa）「例行性地穿越了台灣海峽」。

北京指責華盛頓炒作這種穿越，並部署軍艦和飛機跟蹤美國和加拿大的軍艦。解放軍東部戰區司令部發言人施毅大校表示，中國軍方的行動是符合法律法規的。

西肯塔基大學的芮宗泰說，他預計美國和中國在台灣議題上的緊張關係或雙方的軍事行動「近期不會消散」，「我預計中國官員會繼續將責任歸咎於美國，並將自己在台灣海峽的行動視為內政問題，」

由於雙方在台灣議題上的根本分歧目前似乎無法解決，而且鑒於雙方都有許多議題需要優先考慮，祁凱立認為，在拜登與習近平在亞太經合組織會議期間會晤時，美國和中國可能不會將台灣議題作為重要焦點，「雙方都需要在會議期間的某個時候談論台灣，但我預計這將是相當公式化的。」

在祁凱立看來，如果台灣只是拜登與習近平會談內容的一小部分，那可能是符合拜登和習近平雙方的利益。