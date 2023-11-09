南韓「國民妹妹」女藝人金裕貞（김유정）的親姊金妍貞，昨（8日）無預警在社群分享多張婚紗照，宣布11月11日結婚。

金妍貞8日在IG公布喜訊：「11月11日我們要結婚了，從沒想過我會這麼快告訴大家我結婚的消息，需要親自問候，但因為很久沒聯絡，擔心突然丟婚訊會造成負擔，所以有很多人沒有聯絡。很抱歉，因為太忙了，無法聯繫，很感謝大家的理解，同時感謝能抽空來參加的朋友。」文末，金妍貞叮嚀這周天氣轉冷，請大家多注意身體健康、避免感冒，並希望外界以溫暖的眼光支持夫婦倆的新開始。

金妍貞公布的婚紗照中，她一連換了紫色蛋糕裙禮服、黑色禮服、白色魚尾深Ｖ婚紗、純白平口禮服等，與新郎甜蜜勾手、緊緊相依，畫面狂噴粉紅泡泡。至於新郎的身分，金妍貞未多提，但有標記男方IG，名為여동관（音譯：余東關）（暫），東國大學體育系，職業為教練。

金妍貞比妹妹金裕貞年長3歲，姊妹倆都有高顏值，唯獨氣質較為不同，金妍貞多了些成熟魅力。金裕貞曾在綜藝節目誇讚：「世界上最漂亮的人就是姊姊」，而過去金裕貞參加綜藝《Happy Together》時，金妍貞錄製影像信件給妹妹幫忙加油打氣：「裕貞，你最近辛苦了，不能幫你分擔辛苦很抱歉。」姊妹倆情誼深厚，令不少網友稱羨。