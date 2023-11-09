知名政論作家范疇6日凌晨突因心肌梗塞猝逝，享壽68歲。與他生前交好的財信傳媒董事長謝金河在臉書發文悼念，並透露其過去常於清晨才入睡，曾提醒此舉會對心臟不好，但對方始終改不掉這陳年老習慣。現代人熬夜晚睡已是生活常態，當心除了增加心血管疾病風險外，還會對身體各器官產生嚴重負面影響。

根據英國《每日郵報》《Daily Mail）報導，美國西北大學（Northwestern University）神經學教授克努森（Kristen Knutson）研究團隊，曾蒐集50萬名英國民眾的睡眠與健康數據，結果發現長時間「晚睡晚起」的人，比正常睡眠者的致死率足足高出1成。研究成果提醒，晚睡晚起的習慣，最主要會傷害心臟與新陳代謝功能，造成人體要付出更多，才能維持身體的平衡機制。

至於早上睡覺與晚上睡覺有何差別？陳榮堅先前在《健康多1點》節目中提到，當出現睡眠異常時，內分泌曲線也會跟著出問題，包含腎上腺素、胰島素或與減重代謝有關的瘦素、胃泌素等，所分泌出的量並不會隨睡眠時間改變而有所延後或提前。因此沒睡好覺，就易導致自律神經失調，使體內所有機制被打斷。

不僅如此，營養師鍾宜君曾提醒，5大熬夜的代價，包括對眼睛、皮膚、內分泌、體型、生育能力的影響：

1、對眼睛的危害：長時間熬夜除了黑眼圈外，因用眼過度可能會讓人罹患乾眼症，或因眼睛過度疲勞而誘發慢性結膜炎、視網膜剝離或青光眼。

2、對皮膚的影響：皮膚修復時間為晚上10點～凌晨2點，若沒充分休息會加速皮膚老化，使毛孔粗大、眼周乾燥缺水出現小細紋，過多的淋巴代謝物質堆積在皮下組織，使臉變得浮腫。

3、對內分泌系統的影響：長期熬夜會干擾內分泌系統，夜晚時，應下降的壓力荷爾蒙「皮質醇」仍在分泌，而幫助入睡的「褪黑激素」卻減少合成，導致無法進入深層睡眠，同時也降低「生長激素」的分泌量。

4、對體型的影響：熬夜會提高吃進高熱量消夜的機率，且會增加促進食慾的「飢餓素」分泌，降低能抑制食慾的「瘦體素」，加上體內營養素耗損，人體的代謝力下降，造成肥胖。

5、對生育能力的影響：人體所需的各種激素在夜間分泌最為旺盛，有利於身體功能修復，當然也包括卵巢功能以及精子製造。若長期熬夜，精蟲活動力會下降，女性也有可能造成卵巢早衰，影響生育能力。