臺中市1名林姓婦人日前與追蹤許久的偶像成為好友，雙方相談甚歡，對方還主動表示有寄禮物給她，但包裹被扣在海關需要支付關稅，林女立即到銀行要匯款，幸好行員直覺有異向警方通報，在員警攔阻下，成功保住民眾辛苦錢。

中市警六分局永福派出所警員郭怡靖、張仟儒於本月6日11時巡邏時，接獲合作金庫行員通報稱有民眾疑似遭詐，請警方前往協助。經員警仔細詢問，林女表示自己有關注1名德國音樂家的臉書，還經常聽對方的歌，日前自己的偶像主動要加LINE成為好友，雙方相談甚歡，對方聲稱有寄禮物給她，但包裹被扣在海關需要支付關稅，要她協助付清剩餘款項，林女不疑有他，立即前往銀行要匯款新臺幣8萬元。員警一聽便知這是詐騙手法，且經查詢對方所提供之銀行帳戶，發現是金流異常之帳戶，要林女不要理會詐騙集團，在行員與員警及時攔阻下，林女免於受騙，成功守住自己的辛苦錢。

中市警六分局永福派出所警員郭怡靖、張仟儒順利阻止老婦遭詐騙。(戴志揚翻攝)

警方呼籲，網路交友陷阱多，詐騙集團可能假冒名人或佯裝自己是國外軍官，經過一段時間的噓寒問暖，博取被害人的信任後，便以各種理由誘騙被害人匯款，但匯款後得到的卻是「一場空」。切勿輕信未曾謀面的網友所言，若有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢，小心求證才是防詐之不二法門，方能保障自身財產安全。