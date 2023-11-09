日本首相岸田文雄考慮配合即將在美國登場的APEC峰會，於11月16日左右與中國國家主席習近平進行場邊會談，日方為此派出國家安全保障局長秋葉剛男，於今天前往中國展開協調。
日本放送協會（NHK）報導，2023亞太經濟合作會議（APEC）峰會將於11月15日至17日於美國舊金山舉行，屆時APEC的21個成員經濟體領袖將齊聚一堂。
政府消息人士透露，岸田考慮於11月16日左右，於APEC峰會期間與習近平舉行場邊會談。
日本政府為此派出國家安全保障局長秋葉剛男於今天前往中國，秋葉將與中國外交部長王毅展開協商。
而日本政府將會視美中領袖會談的協調狀況，做出最終決定。
若日中領袖會談順利舉行，岸田預料將在兩國懸而未解的議題上傳達日方立場，例如要求中國解除日本水產品的進口禁令等。
另外，岸田也計劃表明在共同的課題上展開合作，並建立具建設性且穩定的日中關係。
若岸田與習近平的會談順利登場，將是睽違約1年再度舉行。
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