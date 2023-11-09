社群平台近日瘋傳彰化縣溪州鄉中山路2段黃雨衣飄浮過馬路事件，北斗警方分局8日晚間逮捕涉案的鐘姓男子。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

社群平台近日瘋傳彰化縣溪州鄉中山路2段黃雨衣飄浮過馬路事件，引發網友及各路專家熱議，甚至有通靈老師聲稱是靈體出沒所致。轄區的北斗警分局經連日偵辧，昨天（8日）晚間逮捕當地1名涉案的鐘姓男子，他供稱是為了好玩而作怪，警訊後被依違反《社會秩序維護法》移送法辦。

民眾PO網指出，6日晚上22時，他駕車行經彰化縣溪州鄉溪厝村中山路二段157號時，行車紀錄器攝錄到疑似透明人身穿黃色雨衣於道路斑馬線上行走，十分恐怖。

該段影片這幾天不斷被轉傳及討論，造成駕駛人驚嚇，並引起社會大眾恐慌。北斗警分局為查明真相，組成專案小組調查，過濾周邊路口監視器及路過車輛行車紀錄器逐一釐清案情。

經警方鍥而不捨追查，終於在昨晚18時許，透過影像查出涉案人為住在當地的溪州鄉鐘姓男子（40歲)，並將其通知到案。

警方經偵詢後突破鐘男心防，讓其坦承犯案，他供稱，是先將輕便雨衣頭部及手部用雙面膠帶密封，之後再注入氫氣，將充滿的氫氣雨衣放置在馬路上，任其隨風飄盪，藉以製造靈異現象，想以此造成民眾恐慌，之前也曾用同法手法，將黃雨衣再綁上線後，讓小孩子當風箏依樣放飛。

警方指出，鐘男驚嚇危害安全之行為，已違反《社會秩序維護法》第63條1項6款，全案偵訊後依法移送彰化地方法院簡易庭裁處，而對鐘男供稱為好玩而犯案的動機，也將再調查釐清。

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