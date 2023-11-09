「全民監票行動聯盟」理事長花莉娜去年九合一選舉，在台北市一處投開票所架設攝影機拍攝民眾投票遭檢方起訴，台北地方法院認為，花女只是單純靜默拍攝，無法認定有干擾及勸誘他人投票或不投票，判她無罪。可上訴。

檢方起訴指控，花莉娜明知在投開票所四周30公尺內架設攝影機，足以干擾他人投票或不投票之行為，並經中央選舉委員會多次以函釋、Facebook粉絲專頁公告、新聞報導而廣為宣達，卻在去年11月26日中午，在台北市文山區萬興國民小學1年4班教室、投開票所僅10.7公尺距離之走廊架設攝影機。

檢方認為，花女拍攝不特定民眾前往該投開票所投票之情況，屢次引起投票民眾側目、閃避鏡頭，已達影響他人秘密投票自由之程度，進而於心理層面干擾他人投票或不投票，經該投開票所主任管理員多次制止並勸導離去，仍不服制止持續為之，旋經警逮捕。

台北地院審理後認為，本案發生後，立委提案修正公職人員選舉罷免法第108條規定，擬將該條條文之構成要件修正為「在投票所四周30公尺內，喧嚷、干擾勸誘或以錄攝影器材影響他人投票意願，經警衛人員制止後仍繼續為之」。

台北地院指出，為單純靜默拍攝他人進出投票所行為，落於「法律所定之外模糊地帶」，並非現行公職人員選舉罷免法明確禁止之行為，立法委員及主責機關始認有修法明確規範，彌補處罰漏洞之必要。

台北地院認為，花的行為難認「干擾勸誘他人投票或不投票」，檢方所舉事證，尚無從說服法院形成花女有罪心證，判決無罪。