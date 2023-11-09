中央銀行成國庫金雞母，遭媒體抨擊台幣匯率、利率政策長期扭曲，7成財經學者反對央行扛繳庫責任。央行總裁楊金龍今日罕見發火，表示若央行因為繳庫多，導致發生金融危機，那當然是央行失職，來懷疑央行「我可以接受」，但這20年央行都達到經營目標，這「難道是種犯罪嗎？」重申利率升降都是經過理事會充分討論。

楊金龍表示，某媒體長期以來都是同樣論調，指責央行因為繳庫金額多，會扭曲雙率、甚至造成全民低薪，他對此不以為然。立委林楚茵今日質詢此事時，楊金龍罕見高分貝回擊，強調繳庫與央行法賦予央行職責，包括促進金融穩定（控制通膨）、健全銀行業務、維護對內及對外幣值穩定，這些央行都沒有因此失職。

央行9日赴立法院財委會報告業務計畫及營業預算，8日書面 報告出爐，預計2024年度繳庫2,000億2,706萬元，比2023年繳庫1,800億元增加，創下2010年來的14年新高，且為央行有統計27年以來次 高，累計央行總裁楊金龍2018年上任以來至明年，七年繳庫將逾1.26兆元。

據央行報告，今年至10月31日止，央行營業總收入為4,718.43億元，營業總支出為2,972.86億元，收支相抵後，盈餘為1,745.57億元。 明年預算營業總收入為4,125.11億元，較前年度預算數增加近577.8 2億元，增加率為16.29％；明年度預算營業總支出為2,372.56億元，較前年度預算數增加430.31億元，增幅22.16％。

央行一直被財委會立委稱為「國庫金雞母」，不過央行也強調，「盈餘受國內外金融情勢影響甚鉅，具有高度不確定性」，外幣資產運用收益為央行營業收入主要來源，影響收益的各項因 素，包括營運量、主要外幣利率及匯率，均非央行所能完全掌握；營業支出則受央行沖銷性措施，及國內利率調整變動影響，同樣具有不確定性。