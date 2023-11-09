女星伊能靜在2015年嫁給小10歲的大陸男星秦昊後，將事業重心全部移往大陸；近期她擔任真人秀節目《我們戀愛吧》的「戀愛觀察團」成員，節目中說出不少金句，日前她點出成年人談戀愛要考慮很多「成年人的心動，每一步都步步維艱」意外引發網友共鳴。

伊能靜日前在戀愛真人秀《我們戀愛吧》中，聊到心動的話題，她點出30歲以上的女生，已經很能夠分得清喜歡、想要交往、想要確定關係的不同，因為「這中間每一步都很艱難」，心動完之後也得推動自己不斷去行動，「會變得你考量很多」，最後直言：「成年人的心動，每一步都步步維艱」。

然而，伊能靜此話一出引起網上許多人的共鳴：「被狠狠戳到了」、「成年人的愛情更複雜，行動需要更多考量，但更珍貴」、「真的好費勁啊」，更大讚她不愧是過來人，「靜姐戀愛關係分析得明明白白」。

事實上，伊能靜在節目《毛雪汪不是毛血旺》上，被問及若戀愛時與另一半談起了前任會如何表達時，伊能靜透露，自己「永遠都說前任好的」，因為她希望將來老了回憶起過往都是開心的事情，一秒都不想去記憶生命中那些傷害的時刻；希望生命中來過的人，都是美好的。