民進黨新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈、林秉宥、蘇錦雄及張錦豪今舉辦記者會，再度砲打新北立委參選人、國民黨議員廖先翔家族在汐止的違法莊園及二處停車場，戴更控沒有市府配合、廖家不可能隻手遮天，雙方是共犯結構，要求警察市長侯友宜出來面對，不要再噤聲，應該硬起來查處不法。

廖先翔回應，針對父親的違規項目，都以積極的行動排除中，並對父親的違規向社會大眾致歉。戴瑋姍認為，這是沒辦法推諉的，畢竟父子連心，停車場也是有持續營利使用，他需要一肩扛起，要求廖主動公布還有無其他違建，不要讓他們用擠牙膏方式一挖再挖。

戴瑋姍說，廖家土皇帝事件已經連燒9天，市府至今還搞不清楚廖家違規事項有哪些？侯市府官員回答荒腔走板、避重就輕，質疑廖家利用大量國有土地套利，長年占用國有地卻都不懲處，完全是在包庇，讓廖先翔拖過選舉，強烈懷疑侯市長有無協助脫罪，批廖家父子在汐止魚肉鄉民17年，並質問侯「還要繼續跟廖掛聯合競選看板嗎？」

張錦豪說，汐止是土石流潛勢區，2014年廖家茄冬路擴建及2019年廖家新台五路下方停車場都有土石坍塌狀況，保護市民安全市府責無旁貸，但市府竟發稿說打擊公務員士氣、潑髒水，行為相當不可取，質疑市府土地都被侵占了，難道都不在意嗎？

林秉宥認為，市府遇到廖家土皇帝違規避重就輕，完全忘了身為公務員要依法行政，8日針對新北市政府有無委管汐止區新台五路二段乙事質詢工務局長，工務局長宣稱交通部公路總局並無委管，但公路總局2014年及2021年就發文委管給新北市政府，養護範圍包含新台五路二段及茄東路，可見工務局局長根本不知道中央委管新北市府工務局那些土地呢？也因疏於管理，所以才養大廖家土皇帝。

顏蔚慈說，市府遇到廖家土皇帝就轉彎，依據新北市市有不動產被占用處理原則第五項，市府除了可以要求廖家騰空返還，還可以通報業務主管機關查處，依據民事訴訟法請求不當得利，及刑法竊佔國土罪移送。但財政局局長卻說只需付補償金，一般市民不懂法規觸法給予機會補正，然廖家兩代議員知法犯法，市府還選擇輕輕放過，還說沒包庇，那什麼是包庇？

蘇錦雄說，廖家家族違規已經是全國矚目的案件，東山路違建拆除到底何時可以拆完，是否會部分拆除以不勘使用結案？茄苳路停車場違規使用，國有土地鐵棚已經拆除，那私有土地鐵棚不用拆嗎？綠地不用恢復嗎？新台五路停車場何時要恢復綠地？面對廖家家族違規事項奉勸市府誠實面對才是上策。