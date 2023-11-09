民進黨立委黃世杰今在內政委員會提出，法律已通過2年，內政部至今卻還沒訂定出分級收費原則，質疑討論這麼久大家都沒有共識，是不是在政策目的上沒有抓到，到底該如何幫助這些人？（摘自立法院內政委員會直播）

社宅租金過高過去引發熱議，2021年5月立法院會三讀修正通過《住宅法》也針對社宅租金明定，交由內政部斟酌承租者所得狀況、負擔能力及市場行情，訂定分級收費原則，並定期檢討。不過，民進黨立委黃世杰今在內政委員會提出，法律已通過2年，內政部至今卻還沒訂定出分級收費原則，質疑討論這麼久大家都沒有共識，是不是在政策目的上沒有抓到，到底該如何幫助這些人？

立法院內政委員會今審查「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，內政部長林右昌及相關部會首長列席備詢，黃世杰詢問內政部，《住宅法》從2021年修法至今，社宅租金分級收費原則，制地進度如何？年底是否能上路？對此，國土署長吳欣修表示，都有跟地方政府和社福團體討論，大家意見很分歧，10月13日有開完會議，並討論出共識方向。

吳欣修指出，在考慮到以不超過家庭收入30％為原則，每縣市分級都有不同看法，社福團體也有提出弱勢能夠再降低一些，還是有營運成本考量，所以仍以30％作為考量，但是弱勢團體會再做納入分級，做更細節的調整，目前大家還能接受的樣態。

吳欣修表示，也考量各地租金水準差異很大，也會按照地區別，像是雙北租金水準會比較高，打著級距會比較大，但是中南部租金本來就比較低，如果再打折，對地方政府連營運成本都不足。

黃世杰提到，目前看到的問題就是「用市場行情來打折」，這是一個迷思，社會住宅「可負擔」租金原則，是跟承租人負擔能力，對於社會弱勢和經濟弱勢，政府出再多錢幫助他們，民眾都不會有意見，但是社會住宅這題民眾真正在意的是，要解決不只是社會弱勢，而是多數人的問題。

黃世杰指出，像是剛出社會的青年，他們希望透過住宅政策和社會住宅在可負擔範圍來承租房子，跟他住在哪裡、租金水準沒有絕對關係，討論這麼久大家都沒有共識是政策目的上沒有抓到？到底該如何幫助這些人？

林右昌表示，內政部是住宅部門，所以負責社宅直接興建和地方政府合作，也不只是這樣子，還包含包租代管工作，這兩年以來三百億租金補貼，照顧的就不只是經濟和社會弱勢。

林右昌指出，委員剛剛提醒租金還是一個市場機制，至於受政府或社會支持的對象，還有另外一種想法，不一定是從租金級距來解決，而是不同弱勢者也許是要從社會福利角度給予住宅上另外的補貼，那會算在社福的支出，而內政部這是住宅部門的支出，興建有成本還有後續維運管理等都有成本，如何讓社會住宅政策能夠永續支持下去，是住宅部門的考慮，租金分級這部分會來努力，也會盡量整合各方的意見，單單靠這部分可能還不足。

黃世杰表示，現在大家對於社會住宅的性質和觀感，最直接的反應是到底價格多少？社會住宅還要有社會性，推社會住宅應該包含廣義的社會福利政策，政府要花多少資源投入？就像是公營事業有公益性，如果為了達到政策目標這部分支出是合理的，但是太過強調市場行情和永續營運或是商業價值，會讓社宅形象和目的被扭曲掉。

黃世杰指出，要定中央一致標準本來就很困難，因為各地房價差太多，如果設宅遠低於市場行情價格，會不會造成其他問題也是要考量的，但是目前看到拿出來討論的方向沒有很符合社會住宅該有的目的，提供青年可以安身立命的目標，所以還是要盡速，法訂了2年子法還訂不出來，希望還是能盡速完成。