台中市議會民進黨團今天早上開記者會揭露台中市議員、第五選區立委參選人黃健豪使用原北區漢口路4段藥妝店作為競選總部後，競總前9棵小葉欖仁樹移植，市府理由是為了道路燙平，但今年道路燙平案件僅這件配合路樹移植，痛批市府是「特權包庇、差別待遇」。黃健豪則回應是抹黑。

台中市議會民進黨團今天開記者會指控市府特權包庇、量身定做為選舉。市議員員曾朝榮指出，該地點原本是藥妝店，根據google上的資料9棵路樹2009年就存在了，7月藥妝店結束營業、9月樹被移植，黃健豪看板10月底掛上去，市府稱是為道路燙平，但道路燙平寬度僅40公分，到昨天晚上才貼出道路燙平工程宣導單，為了掩人耳目，還擴大移植其他18棵樹。

台中市議員陳淑華說，市府從沒有因配合道路燙平辦理的路樹移植，只有這件獨一無二，讓人質疑是配合競總成立才移植路樹。一般民眾申請移植路樹很不容易，還要經過樹木保護委員會審查才能通過，盧市府是不是為了特定人提供行政服務？這不是特權什麼才是特權？

市議員陳俞融也指出，北區有更多需要燙平的路段，市府卻獨厚黃健豪競總前方，且附近民眾也不知道發生什麼事。市議員蔡耀頡說，市府遇到特定立委參選人就轉彎，台中市有很因路樹導致身心障礙人士無法通行的人行道，申請移樹未果，批市府啟動選舉機器。

市議員周永鴻表示，市府9月就移樹、11月才發工程宣導單，今年139件燙平專案，除了這件都沒有移樹，要求台中市政府說明，申請人是誰？計畫何時決定？過去有多少比例的燙平專案有移樹？

黃健豪指出，這種抹黑真的太無腦又無聊，整個路段總共移植了59株路樹，民進黨卻把既定的市政政策胡扯為圖利特定候選人，移除或移植黑板樹、小葉欖仁等樹種，本來就是市府既定政策，根本與候選人無關。