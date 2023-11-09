今年9月底，大陸自然資源部下發文件，建議各省市自然資源部主管部門，取消土地拍賣中的地價限制、建議取消遠郊容積率1.0限制等措施。而杭州最新第13批次10宗宅地掛牌，也發布眾望所歸的土拍新規，恢復「價高者得」競價、不再搖號（抽籤）。另外除上城、拱墅、濱江、西湖、蕭山、餘杭等6區依然限房價外，富陽、臨安、臨平、錢塘等4區房價不再設限。

中指研究院土地市場研究負責人張凱指出，取消地價上限對於地方政府來說，可以增收入、降風險、防止城市板塊分化加劇；對於房企而言，則意味降利潤、憑本事；對於購房族群來說，有利於穩房價、穩預期。

目前大陸22個集中供地城市中，有19個城市已相繼發佈新公告，加計杭州與稍早成都、合肥、濟南、重慶、廈門等，有16城不再設置地價上限。但鄭州的部分城區依然限制了地價；北京、上海則維持地價、房價「雙限」。

此次杭州土拍新規最大的亮點，就是土地不再限地價、搖號，直接恢復「價高者得」方式。事實上，過去10年裡，杭州的土拍史僅在2015年9月至2016年6月期間，曾短暫地恢復過「價高者得」。

諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪指出，限地價的政策發布背景基於地王頻出，土拍市場過熱，房價飆升。從全國市場而言，今年以來土地市場整體延續低溫運行，土地收入持續下降，房價上漲動力不足，房企拿地積極性不高，鑒於這種情況，限地價似乎已經並不符合市場形勢。