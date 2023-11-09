漫威系列電影奇異博士上映後，其至尊法師的根據地「至聖所」也引起影迷的討論；然而，有網友在台北市街頭拍下一棟古色古香的建築物，不禁讓人讚嘆在一片大同小異的水泥建築物旁，出現了「一片清風」的特色建築；對此，有網友開玩笑指出這是「這是亞洲的聖所，至尊法師的辦公處，偶爾會有奇異博士路過」，另外，也引起不少網友回憶，曾在裡面用餐，裡面有古箏現場演奏。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片稱「市井豪門中一片清風」，而這種古色古香的建築也讓網友為之驚嘆表示「上次路過覺得好驚艷」、「很有特色的建築...令人讚嘆」、「好想看裡面喔」、「該是一片清風中豪門」、「很有特色」、「台北難得一見的實木打造仿古建築餐廳」。

另外有網友奇發異想，指出這棟建築物像是漫威奇異博士電影中至尊法師的「亞洲至聖所」，「這是亞洲的聖所，至尊法師的辦公處，偶爾會有奇異博士路過」、「認真覺得迪士尼應該把它買下來拍戲」、「推開門進去，會看到很多人手上拿著量角器，在練習畫圈圈...」、「台灣的至聖所」。

然而，這棟古色古香的建築物位於台北市臨沂街上，它曾是全台最頂級的魚翅餐廳─馥園；對此，也引起不少網友回憶表示「以前在裡面包廂用餐，席間還有氣質很好的樂師進來演奏中國樂器，曾經是當時美食高檔餐廳的前幾名」、「二十多年前陪外國客戶去吃過兩次，古色古香的裝潢，包廂內有國樂現場演奏，餐點很不錯 一整套吃下來價格雖然不便宜，但食材優且飽足感十足，十分令人印象深刻的餐廳」、「曾經和老闆招待外國客人時去過，至今都印象深刻，還有琵琶樂手在旁演奏！」、「小時候有去用餐過，裡面非常哇噻的裝潢！」、「以前在這招待過客人，裡面有古箏現場演奏」。

還有網友表示自己或親人曾在這裡工作，以及打造這棟古色古香的建築物，紛紛留言表示，「2007-2015，我是這家餐廳的末代經理！我還能中英文介紹這間餐廳每一層樓的特色，真的很可惜收起來了！」、「我實習的地方，因為太喜歡了所以訂婚也刻意選在這裡辦」、「過世已久的阿公是這建物的木工工頭，雖然不識字，也翻建築雜誌給我們看說有寫他的名字，應該也是相當得意的作品」、「好驕傲！這麼漂亮古色古香的建築，是我公公傑出作品及公司出品，與有榮焉」、「年輕時候參加參與過這個案子呀」。

據了解，馥園自103年8月公告要休息到12月底，至今都沒復業，馥園餐廳由楊馥華（原名楊淑貞、人稱楊大姐）所開設，是台灣早期知名豪華宴餐廳，以宮廷菜「燕鮑翅參」為招牌、3億元打造的古色古香裝潢為噱頭，擠滿了政商名流。

但也傳出，該百坪餐廳已委託仲介賣地，開價高達7億元，老闆全家移民，且老闆到上海經營食材貿易，不再開餐廳，也讓不少饕客們感到失望。