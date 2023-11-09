四日因急性心肌梗塞失去生命徵象而送醫的澎湖郵局副局長陳福國（左二）九日康復出院，在部立澎湖醫院慶祝重生，感謝急救和醫療團隊。第一排右起依序為陳賢生醫師；衛生局長陳淑娟、部澎副院長蔡文祥、陳福國及消防局長許文光。（許逸民攝）

澎湖郵局副局長陳福國，日前處理完馬公中華路郵局搶案後，參加菊島盃國際桌球錦標賽時，突因急性心肌梗塞昏厥，失去呼吸心跳，幸賴現場醫護和警消合力搶救，並配合消防局救護車接續救援，將病患於7分鐘內送達衛生福利部澎湖醫院急診室急救，幸運搶回一命，並在今（9）日康復出院。

澎湖縣衛生局長陳淑娟感謝衛福部補助「介入治療暨血管攝影X光機」4100萬元（含房間工程）設備更新，加上澎湖在74處設立AED，由前端至醫院無縫接軌成功完成搶救，讓菊島守心鏈發揮效果。

本月4日馬公中華路小郵局發生搶案，陳福國（64歲）處理完後，接續趕往體育館參加菊島盃國際桌球錦標賽，殊料身體突然不適，心臟驟停後暈厥於比賽場地上，醫護人員趨前檢查，發現已無呼吸、心跳等生命徵象，瞳孔有放大情形。

幸運的是，現場剛好有澎湖醫院日照中心黃匯芳護理長、衛生局顏娟娟護理師，消防局指揮中心董晏羽小隊長等人也在場參加比賽，合力替陳福國執行高品質CPR及使用體育館AED設備進行電擊後，由救護車接手送醫。

陳福國到院後，經急診相關初步醫療處置後，因心電圖顯示ST段上升，於是轉入心導管室進行心導管手術，由心臟科陳賢生醫師及心導管團隊，並啟動新建置高階西門子心血管攝影用X光機執行第一例急性心肌梗塞病患手術，經X光透視攝影顯示左冠狀動脈主幹血管及左迴旋枝遠端皆有阻塞情形，運用新引進之血管內超音波（IVUS）輔助判斷下，兩段血管病兆處阻塞率高達百分之九十五，血管幾乎呈現完全阻塞。

部澎指出，手術過程中相當危急，又因病患本身患有糖尿病，左冠狀動脈主幹內皮相當脆弱，執行導管介入手術時，血管有斑塊剝離情形，因屬於複雜性手術，心跳一度呈現致命性心律不整（VT），立即再以IVUS攝影輔助下，精準判斷出需置放心臟支架尺寸，使導管介入手術維持高標準高品質，降低病患手術致死風險及心肌受損情形，最終於左迴旋枝遠端及左冠狀動脈主幹開口近端處各置放塗藥支架1支，全程只花51分鐘打通血管，使心臟血流重新灌輸，順利完成手術，並在加護病房觀察兩天轉普通病房照護，情況穩定順利出院。

陳福國感激說，從沒想過心肌梗塞會發生在自己身上，11月4日那天是他重生的日子，他發願成為部澎永遠的志工。至於那一天怎麼倒下的，他不知道，只記得眼前突然一片空白。直到進入手術室後，張開眼第一就是搜尋太太，第二是找陳賢生主任，當看到後就放心了。

消防局長許文光表示，今年已成功救回6個心肌梗塞患者。而部澎也感謝衛生局長陳淑娟從中協調二院在這兩個月分工作業，確保部澎更新儀器期間仍能維持24小時心導管治療運作，11月起由心臟內科陳賢生醫師所領軍心導管團隊與急診及加護病房團隊，將合作無間24小時全年無休，努力守護民眾健康。