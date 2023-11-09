《道路交通安全管理處罰條例》部分修正案6月30日上路，增加13項民眾可檢舉項目，「檢舉魔人」拚命檢舉，引發職業駕駛不滿。有民眾在公共政策網路參與平台提案「廢除民眾檢舉交通規則制度」，目前已有5487人附議，達到連署門檻，交通部今（9）日回應，檢舉制度正反意見皆有，將視社會環境需要滾動檢討。

「廢除民眾檢舉交通規則制度」提案民眾指出，檢舉人於道路行進時分心，易造成交通事故；用路人擔心是否有檢舉魔人檢舉，行車分心緊張，造成事故；檢舉魔人恣意放大檢舉，像上下班尖峰時刻，汽機車眾多時，機車壓車道線(於道路線左右飄移)而被檢舉變換車道未打方向燈等；因無效檢舉、有爭議的檢舉太多，造成警察事務繁多，無法處理其他緊急重要的事。

提案民眾表示，民眾檢舉已有失公平公正，因其不是執法人員且不具專業，無法公正判斷是否真的違法違規；民眾檢舉已觸犯其他用路人之肖像權，且違反個資法，於法有衝突。因此綜合以上原因，建議廢除檢舉制度，以利交通安全及維護個人個資權益。

對此交通部表示，民眾檢舉制度社會各界及輿論皆相當關切，正反意見皆有，經立法院多次修法，目前於《道路交通管理處罰條例》明列規定民眾可檢舉之59項違規行為，交通部將視社會環境需要滾動檢討精進。

交通部說明，民眾得檢舉交通違規法令，是依《道路交通管理處罰條例》第7條之1，原立法意旨因警力有限及民眾取巧違規成性，為交通秩序混亂原因之一，民眾如能利用適當管道檢舉交通違規，除可彌補警力之不足外，亦將產生極大之嚇阻效果，此一法律規定設計，是藉由民眾輔助維護道路交通秩序。

該規定自1997年制定施行以來，歷經3次修正，第1次修正係103年增訂執法機關針對行為終了日起逾7日之檢舉，不予舉發；第2次修正為111年間明列民眾可檢舉項目為46項；近期為保障行人通行安全，再增加民眾可檢舉之13項違規行為，各界認為民眾檢舉仍有存在之必要。

交通部強調，依《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》第12條規定，未嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微之違規行為，警察機關得施以勸導免予舉發，現行已有針對輕微違規之彈性處理機制，無論警方攔查或民眾檢舉案件均可適用，未來持續會同內政部警政署關注民眾檢舉制度施行狀況，並滾動檢討相關規定。