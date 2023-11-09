侯友宜9日到彰化縣溪湖鎮福安宮參拜。（吳建輝攝）

侯友宜9日到彰化縣溪湖鎮福安宮參拜，獲得當地鄉親熱情歡迎。（吳建輝攝）

侯友宜還走到廟前附近的早餐店，與鄉親請安，讓民眾直呼好親民。（吳建輝攝）

緊跟時事！舉例兩網紅吸食大麻 侯友宜宣布當選成立緝毒署

國民黨總統參選人侯友宜9日在立委謝衣鳯、彰化縣副縣長林田富等人陪同下到彰化參訪，一早抵達溪湖鎮福安宮參拜，在媽祖面前提出將設立「緝毒署」的治安政策，5大分針從校園開始，一路到組織犯罪、修法、串連國際組織及基層員警設備添購等，誓言將毒品犯罪一網打盡。

國內毒品氾濫程度已成治安隱憂，特別是近日網紅大麻案引發關注。侯友宜認為，查緝毒品絕不能只著重在查緝最下游的販毒或是用毒品者，要從源頭管理，甚至將毒品、原料阻絕於境外，並加重量刑等多方面來打擊毒品，才是根本解決之道。

侯友宜表示，設立緝毒署等相關單位在國外已經行之有年，像是美國緝毒局已經有超過30年的歷史，但國內緝毒業務分散在各種不同單位，從維護社會治安、保障民眾身體健康的角度來看，防堵毒品走私、查緝販賣渠道，都是刻不容緩的要務，因此他未來若當選總統，將成立緝毒署。

侯友宜說，成立緝毒署第1個是要解決「校園毒品」，他提到近年校園毒品問題泛濫，青少年占毒品犯罪人口比例最高，因此從青少年開始解決，深入青少年生活領，才能從源頭遏阻。

第2為「組織販毒」，侯說聯合國毒品與犯罪問題辦公室曾指出，台灣的犯罪組織在亞太運毒鏈中佔有重要角色，因此要打擊幫派組織販毒，破除運毒鏈；第3「修法嚴懲，司法從重量刑」，侯指出國內有9成的毒品相關案件的宣告刑期，都未達現行法定刑情的6成，因此將修法從重量刑，嚴懲毒品犯罪者。

第4「串連國際刑警組織，遏阻境外毒品」，侯友宜說，近日網紅大麻案引發社會關注，有網紅供稱其大麻是從國內網路購買而來，另外還有是從泰國旅遊歸國後境外帶回，這樣竟然還沒被稽查到，因此未來將與國際相關緝毒組織配合，遏止網路及境外毒品。

最後則是「購買儀器，查緝新興毒品」，侯提到基層員警在臨檢或稽查時，面對新興毒品沒有相關檢驗器材時，會有查緝上的困難，因此他將提升警方科學檢驗的儀器，讓毒品無所遁形；未來專業分工，讓緝毒署徹底瓦解台灣毒品問題。

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