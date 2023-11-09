教育部青年署推動「U-start創新創業計畫」，今年共有近300組青年創業團隊申請第一階段補助，獲補助的75組團隊歷經6個月輔導培育後，共47組團隊角逐第二階段績優團隊，最終共20組優秀團隊通過評選獲得創業獎金鼓勵，踏出夢想第一步。

教育部青年署自2009年起推動「U-start創新創業計畫」，結合大學育成輔導資源，提供青年創業的第一桶金及陪伴輔導，協助青年學生創業實踐。

今年的百萬團隊為社會企業類「台北醫學大學－山上有神」，由愛好大自然的登山社成員組成，致力於研發新型登山求救急救包，除了求生用品之外，未來目標是以LoRa通訊模組應用低功耗的方式傳輸座標資訊，提供登山者在惡劣環境下的定位及傳訊，並可結合無人機搭載基地臺，讓搜救變得更有機動性及即時性。

「山上有神」團隊勇奪百萬創業獎金後，將持續為提高登山運動安全環境盡一己之力，亦響應行政院推動「向山致敬」政策，推廣民眾親近山林、走進山林與山學習。

教育部青年署表示，今年各類組績優團隊多能抓住趨勢潮流及社會需求規畫創業主題，例如製造技術類「國立台灣大學－Gocochain」透過智慧保全賦能冷鏈物流，整合溫度紀錄標籤及雲端數據服務，提供食品商與貨主精準高效的溫度監控解決方案，保障貨物運輸品質。

創新服務類的績優團隊「義守大學–藍藻原創力」，以獨有之藍藻逆境培育技術與藻藍素萃取技術，研發出高濃度高純度之藻藍素，有效縮短傷口癒合時間，減低患者感染風險。

文創教育類績優團隊「國立高雄科技大學－小虎教育機器人」呼應教育部108課綱機器人專題，應用近年最夯的元宇宙虛擬技術，打造AI機器人科普教育課程，提供跨國界全年齡者都能友善學習的機器人科技。

今年是「U-start創新創業計畫」執行第15年，1申請案件已累計超過3700件，孵化出1261組新創團隊，成功催生830間新創公司。青年署將於11月24日、25日於華山1914文化創意產業園區舉辦績優團隊頒獎典禮以及成果展。