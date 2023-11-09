台灣和烏拉圭混血女模特兒MEI MEI（謝若梅），擁有精緻五官和性感身材，在網拍界相當有名，2018年帶球嫁大她15歲的老公，已經育有3子的她，沒想到昨（8）日宣佈懷第四胎，消息一出，立刻湧入大量網友祝福，連啦啦隊女神林襄也現身喊「小公主要來了吧！」

MEI MEI昨晚在IG曬出超音波照，並露出微凸的孕肚，喜悅表示：「那個…不好意思～又要來跟大家報喜了，還記得我之前發過文說有點想要第四胎嗎，休息兩年後寶寶來報到了！」她也提到，過去三胎都沒有辦過性別派對，「這胎勢必要辦一下吧！！意義非凡啊！根本像開賭盤一樣刺激」。

貼文曝光後，網友紛紛湧入留言祝福，「太厲害！！！恭喜」、「太強！！不過這美好基因要多生點是對的」、「太強了啦嚇瘋，恭喜！！」、「仙境性別派對辦起來」、「我剛剛還以為是舊照回顧！」、「最美四寶媽」。

另外，還有不少人期待第四胎是女孩，「希望有個小公主入住漂亮媽媽肚肚」、「不知道這次如果是女生，會被三個哥哥寵成什麼樣」、「太狂了吧一定要是女生了啊」、「恭喜，期待小公主」，而林襄也現身留言，直呼「小公主要來了吧」。