高雄市某社區大樓史姓住戶不堪天花板長期傳來的孩童奔跑、桌椅拖拉、滴水等噪音，請管委會、環保局到場也無效，氣得向樓上夫妻檔提告求償30萬元。高雄地院法官審酌相關錄影證據，認定難以證明噪音來源，也缺乏環保局檢測數據，判史男敗訴，可上訴。

史男住在該社區大樓5樓，6樓則是一家育有子女的小家庭。史男指控，2021年起，樓上就經常出敲擊地板、移動家具、孩童奔跑，冷暖氣機滴水等噪音，經過多次反應和規勸，也寄了存證信函均無效，最後只好自力救濟、錄影存證提告，求償精神慰撫金30萬元。

李姓夫妻檔辯稱，2019年搬進大樓裝修時，就刻意加強阻音及保護設備，就是為了避免孩子出生後發生危險或發出奔跑噪音，平時全家人都會穿靜音拖鞋。史男指控他們發出噪音的時間點，他家全家都外出上班上課，根本沒人在家。冷暖氣機滴水的問題，也早在2022年11月就進行排水改善工程，他們並沒有刻意製造噪音。

李姓夫妻還強調，史男指控他們製造噪音並沒有證據，就算有，也沒有會同環保局檢測分貝，證明確實已達到干擾生活的程度。

法官勘驗史男提供的錄影檔，發現影片中確實可以聽見明顯的撞擊聲，頻率還斷斷續續，但沒辦法證明這些聲響來自何處或是分貝多大。

史男不爽強調，曾向環保局申請進行噪音檢測，但環保局人員到場之後都只有開勸導單，並沒有檢測噪音。

社區主委則證稱，他在現場確實聽到噪音，但真的無法確定是不是從6樓發出。曾經還特地跑到3樓敲擊地板做實驗，發現5樓竟然也聽得到。由於實在難以斷定噪音出處，最後只能在電梯內張貼公告提醒住戶自愛。

法官認為，相關證據都無法確認噪音的來源是否為6樓李姓夫妻，也沒有環保局的檢測數據做為佐證，難以判定李姓夫妻侵害史男的居住安寧，最後判史男敗訴，可上訴。