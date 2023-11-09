即使美中關係不佳，許多美國企業仍無法放棄大陸市場，中國國際進口博覽會吸引美光、高通、英特爾及德儀等多家半導體大廠參展，不具名的高層透露，在全球半導體市場狀況不佳的情形下，大陸是少數能維持成長的地方。

日經亞洲評論報導，當美國政府將美光的大陸競爭對手長江存儲列入貿易黑名單後，大陸當局在今年5月禁止關鍵基礎通訊設施使用美光的產品，但美光持續投資大陸市場，此次更是首度參加進口博覽會，引發高度關注。

除了美光之外，許多美國半導體廠商也都有參加，包括亞德諾半導體（ADI）、高通、超微、英特爾及德州儀器等公司。一家頂級晶片商高層坦言，大家都希望不要失去在全球最大晶片市場的商機。

許多高層也希望，美國總統拜登11月中與大陸國家主席習近平進行會談後，美中緊張的局勢能夠緩解。不具名的半導體設備高層則提到，在全球半導體市場狀況不佳的情形下，大陸是少數能維持成長的地方。

2022年大陸半導體設計市場價值達到年增率10%，半導體製造設備市場成長近40%，市場普遍認為今年會有更明顯成長，因為美國收緊制裁措施，大陸廠商會因預期開始大量囤積原料與設備。