一名男子表示，住家大樓地下室沒有多餘停車位，又不想租室外停車場讓愛車淋雨，因此打消買車念頭，但最近發現新公司有提供室內免費停車，又萌生買車想法，問網友該買嗎？多數人建議他把車停在公司，平日騎車通勤，放假日再把車開回家，同時也提醒他，車子日曬老化絕對比淋雨可怕。

原PO近日於PTT車板指出，住家大樓地下停車場已滿，家附近雖有停車場可月租，但是是室外停車場，租金介於1600至2000元之間，他不想讓新車淋雨，只好打消買車念頭。

原PO說，最近到新公司報到，發現公司有提供員工免費的室內停車場，可以解決停車問題，問網友「家樓下沒有停車場，你們還會考慮買車嗎？」

網友皆表示，若公司可以停放，建議先放公司，「把汽車停在公司，騎機車上下班」、「我之前是把車停公司，平常騎車上下班，周五下班後再把車開回家，假日使用」、「車停公司，平常騎車，假日再開車就好。」

另也有人提醒原PO，比起淋雨，日曬最傷車，「淋雨不傷，日曬跟動植物分泌物或糞便比較傷」、「日曬的老化絕對比下雨慘」、「車曬太陽比較可怕」、「車停路邊最傷的是鳥屎和太陽， 不是下雨。」