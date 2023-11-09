聯準會在周三舉辦研究和統計部門（R&S）成立100周年慶祝活動。和主席鮑爾（Jerome Powell）的開幕致詞一樣，傑佛遜在演說中也沒有對美國經濟與政策前景發表評論。

鮑爾僅表示即使擁有最先進的模型，即使在相對平靜的時期，經濟情勢也經常出乎我們意料。當經濟受到難以預測的衝擊時，例如全球金融危機或大流行病，屆時做出預測的人必須跳脫固有的思考模式。

傑佛遜引用主席鮑爾在2018年的一場演說，稱在某些不確定的情況下，當爆發金融危機的風險存在時，或者當通膨預期可能浮動時，做太少要付出的代價將超過做太多。一旦通膨預期開始漂移，實施軟弱的貨幣政策或預期軟弱的貨幣政策，都將使問題惡化。

在上周召開貨幣政策會議前的緘默期結束後，近來聯準會官員密集地發表公開談話。雖然在上周會議決定維持利率不變，但最近他們尤其提到強勁的經濟數據，幾位決策官員甚至表明可能再次升息。

聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）周二在Ohio Bankers League的會議上表示，她認為最近的GDP數據不僅證明經濟「保持強勁」，且可能已經加速增長，因此需要更高的聯準會政策利率，「我仍然認為我們需要進一步提高聯邦基金利率」。

在另一場活動上，達拉斯聯準銀行總裁洛根（Lorie Logan）表示，「我們所有人」都對經濟如此強勁感到驚訝，儘管取得一些進展，但通膨率仍然趨向於3%，而非聯準會設定的2%目標。此外，雖然勞動力市場正在降溫，但仍然「非常緊俏」，且長期公債殖利率已經下跌。

美國10年期債息急升，是上周聯準會決定維持按兵不動的主要考量。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）和明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）周二接受彭博訪問時，也都沒有排除聯準會進一步升息的可能性。卡什卡里表示，近來經濟活動「炙熱」的數據令他懷疑政策是否像我們目前認為的那樣緊縮，「如果你看到通膨回升，且看到持續強勁的經濟活動，那將告訴我，我們可能需要採取更多行動」。