該基金主要是利用挪威政府的石油和天然氣營收，在海外進行股票、債券、資產、再生能源計畫等投資。它亦為全球最大的主權基金，投資超過9200家上市公司，約佔全球上市股票的1.5%。

Tangen說：「我們正在使用AI來佈署資金」。「由於我們是與指數關連的基金，我們使用它來降低交易量；有時候我們不得不調整投資組合，而AI的模型可以協助我們減少交易」。

執行長也說，他為基金設定一個內部目標，即透過AI的使用要在未來一年內將生產力提高10%。他最近還與OpenAI執行長Sam Altman討論此一目標。

Tangen問說：「我認為可以在未來12個月將生產力提高10%，你覺得呢」，Altman回答說，他認為挪威基金可以做到20%。

該基金並要求9200家它投資的企業要投入AI，但是要負責任地做。

挪威基金說，它將特別專注於醫療健康、金融和大型科技科技業，因為它們使用AI會對消費者產生特別強烈的影響。

該基金說，企業必須能夠解釋自己為何開發特定的AI系統，以及如何去設計、訓練和測試這些系統。而且系統還必須有效地受到人類監督和控制。