陳零九之前代言加密貨幣「JPEX」，未料在香港爆出吸金詐騙案，檢調搜索約談JPEX台灣首席合夥人張姓與施姓、劉姓、牛姓3名幹部，依涉犯銀行法及洗錢防制法，訊後向法院聲請羈押禁見張東穎及施。據悉，目前有人向陳零九提出告訴，檢方收案後將一併偵辦。陳零九已配合警方到案說明，也已將資料交給警方，接下來不排除轉列被告。

對此，陳零九經紀人表示：「我們上週已經有再次去警局就民眾提告的部分去做說明了，也一樣提供所有證據給警方，基於偵查不公開，所以無法透露相關訊息。目前零九的工作與演唱會都正常進行，我們也會持續配合檢警的調查，希望這事件能盡快水落石出。」

陳零九之前受訪時特別澄清，雙方7月底合約就結束了。他雖然受邀當代言人，但當初經過兩、三個月審視才接下代言，合作之後按照合約內容做該做的事，，而且他本人有投資、也是受害者，發生此事，他損失金額高達資產的10到15％，雖然投資都有風險，但過程中除了損失金錢，名譽更是受損，「我也學習到寶貴的一課。

目前陳零九正忙於籌備「九澤CP」演唱會，將與邱鋒澤在11月25日首次攻蛋舉行「愛在你身邊LOVE GAME 台北小巨蛋演唱會」。