有些人天生運氣好，家庭生活和睦，不論走到哪都會有好事發生。命理網站《第一星座》分享3星座女搭配特定血型，運氣超級好，例如A型巨蟹女看人眼光準，婚姻生活美滿，還有旺夫運，能帶旺家庭運勢。

▎B型天秤座

天秤女個性溫柔又大方，相當賢慧，天生運氣就很好，出生於幸福家庭，搭配B型更有富貴命，年輕時努力工作，累積不少財富，隨著年歲漸長，積累下來的錢讓她們衣食無憂，而且越老越幸運，與丈夫感情和睦，兒女也都很孝順。

▎O型雙子座

O型雙子女眼光獨特、敏銳度高，投資方面獨具慧眼，而且能言善道，有助於事業發展，面對任何事都很積極，抱持樂觀向上的心態，也能為周圍的人帶來快樂，好運跟著來；此外，她們挑選異性的眼光犀利，婚後受到丈夫寵愛，晚年不愁吃穿，家庭過得很美滿。

▎A型巨蟹座

A型巨蟹女天生運氣好，原生家庭生活和睦，個性溫和又平易近人，所以受到他人喜愛，她們相當重視感情，但不會為了愛而失去自我，愛情中能順利找到合適的另一半，無論對方貧窮還是富有，她們都會受到寵愛，而且還有旺夫運，越老越有福氣。