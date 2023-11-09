台東鐵花新聚落波浪屋。（蔡旻妤攝）

由台灣好基金會輔導經營的「鐵花村音樂聚落．慢市集」將在今年12月31日熄燈，外界錯愕，且有許多民眾誤以為整個鐵花新聚落都要結束，台東縣政府今天強調鐵花新聚落還在，即將吹熄燈號是其中的「鐵花村音樂聚落」，波浪屋、市集仍在。

台東縣觀光協會常務理事長、縣議員潘貴蘭今天在縣議會縣政總質詢中質詢台東副縣長王志輝，外界聽聞「鐵花村」要熄燈都感到很震撼，甚至有許多觀光業者誤以為是整個鐵花新聚落都要結束營業。

潘貴蘭進一步表示，其實要結束營業的只有「鐵花村音樂聚落．慢市集」部分，鐵花聚落裡包含波浪屋、鐵道藝術村、微光集、貨櫃商店和彩繪氣球等都還在，假日常有台東慢食節、農會市集、各式音樂會等活動舉行。

王志輝詢答時指出，鐵花新聚落還在，其中市集、波浪屋、街頭藝人表演都在，要結束營業的僅有「鐵花村音樂聚落」，至於場域收回後的用途，還在研議中，會和舊站、鐵花新聚落做整體規畫。

台灣好基金會執行長李應平日前受訪時表示，台灣好基金會當初成立鐵花村音樂聚落就是支持地方創生發展，如今當地的發展已經成熟，鐵花村音樂聚落可以適時退場。