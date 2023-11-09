台指期早盤9日開低走高，盤中指數由黑翻紅，高點來到16,788點，目前暫報16,770點，上漲18點，漲幅0.11％，成交口數約2.4萬口。

美國財政部標售 400 億美元的 10 年期公債，規模為近兩年來最大，得標利率為 4.519％，略高於投標截止 時的市場利率 4.511％，投標倍數 2.45，低於 10 月的 2.50 及過去 6 個月平均 2.49，但海外得標佔比 69.7％， 明顯高於 10 月的 60.3％及過去 6 個月平均 66.1％。

第一金投顧指出，美股四大指數連日呈現反彈上漲走勢，持續反映市場對美國聯準會再次升息的預期降低，以及消費性市場 回溫，台股也跟著反彈數日，但短線漲多需慎防高檔震盪，可留意低基期AI股或展望最強勢的高價股，預 期年底至明年仍將由 AI 科技股領軍上攻，本周也有眾多大型股的財報及法說，需持續觀察數據及明年展望，中長線 2024 年 AI 產業仍有成長動能，績優股逢回檔可留意。

選股上依舊回歸基本面，短線上漲過程中，可留意盤面較強的各族群類股，或接下來月營收創高、季報亮眼等類股，長線聚焦持續成長產業趨勢，及季報年報等基本面選股，可持續留意展望亮眼的投資機會。建議挑選產業前景佳、營收展望優、高殖利率、低本益比等族群類股逢低佈局，並嚴控持股水位與風險。

關注其他期貨商品交易情況，臺灣生技期貨上漲27點，成交價4,250點；國外指數部分，東證期貨上漲9點，來到2,316.25點；美國道瓊期貨上漲82點，指數暫報34,187點；美國那斯達克100期貨上漲21點，盤中報價15,374點。