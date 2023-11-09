啦啦隊女神李多慧，自今年4月加盟中職「樂天女孩」便在台掀起一股「李多慧旋風」，8日她也再度來台為樂天桃猿總冠軍賽應援；然而，樂天女孩官方臉書昨（8）日突釋出，她與韓國最美模特兒金寶拉的合照，引起粉絲暴動。

樂天女孩臉書在昨（8）日曬出一張李多慧與金寶拉的合照，文案中興奮寫下：「辣翻了啦！歡迎來自韓國的Bora Kim（金寶拉）來到桃園和多慧相見歡，她今天來體驗全猿主場，一起為台灣大賽加油！」可見李多慧穿著樂天桃猿啦啦隊制服露出燦笑比心，一旁的金寶拉則以白色上衣外搭樂天正紅色球衣，下身搭配牛仔褲，打扮休閒的她依舊散發出超強女神氣場。

照片曝光後，留言區粉絲驚喜直呼：「都是女神級的」、「真的辣翻了啦」、「我愛寶拉，更愛多慧」、「哇！女神又來台灣了欸！」、「這個不輸多慧，這是女神進化版吧！」更有人敲碗她加入「小金是明年要加盟樂天女孩當多慧學妹嗎？」、「領隊要簽了嗎，合約拿出來」。

事實上，金寶拉是韓國超人氣模特兒兼網紅，擁有完美身材比例的她，曾多次擔任女星們的替身，過去還因參加SBS超模大賽爆紅，目前在Instagram上擁有百萬粉絲；而她今年8月就曾來台替統一獅的開球嘉賓，如今再次訪台又與李多慧同框，讓粉絲相當驚喜。