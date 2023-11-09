警方查扣毒品、子彈等證物。（洪靖宜攝）

32歲許姓男子有多條毒品、槍砲前科，合併執行近10年有期徒刑遭通緝中，為了不被抓到，他短短一個月內就換6輛車，4個藏匿住處，下車時還怕曝光身影，快腿狂奔進入屋內，但法網恢恢，依然行蹤被警方掌握，日前特勤警全副武裝攻堅，他只能乖乖就範，接受應有懲罰。

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查第二隊6分隊，於6月份時偵破1起毒品案，偵辦過程中循線查出1名32歲的許姓男子，疑似持有改造槍枝及大量毒品，許嫌因涉嫌毒品危害防制條例案、槍砲彈藥刀械管制條例案，遭橋頭、高雄地方法院判決合併有期徒刑9年10個月定讞，且已經逃亡5個多月，未依法到案遭通緝多達5筆。

為了躲避追緝，他只要一旦覺得遭鎖定，就立刻換車換住處，短短一個月中就換了6輛車，從前鎮躲到鳳山及鼓山，最後又回到仁武住處，且擔心身影被發現，許嫌只要一下車，就立刻拔腿狂奔進屋內，警方跟監一個月後，於10月底收網。

擔心他身上持有槍枝，特勤員警全副武裝不敢大意執行攻堅，許嫌看到警上門查緝隨即逃往後門，警方大喊：「賣造！（不要跑）」但仍遭警方包夾甕中捉鱉，最後被壓制在地，逮捕歸案，女友在旁也嚇壞，現場查扣毒品海洛因、5包安非他命5包、大麻、K他命1罐、一粒眠2包、K盤2個，還有子彈6顆等一批證物，但並未查獲到槍枝，訊後將許嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌解送橋頭地方檢察署偵辦。

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