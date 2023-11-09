瓊斯（左1）、唐維傑（右2）、林任鴻（右1）與光華國小校長李淑惠及全校師生合影留念。（高雄全家海神提供）

T1聯盟今年10月底在新北中信特攻主場進行了兩場新球季例行賽開幕周賽事後，賽程調整下直到11月中才有新的賽事，各隊除了把握空檔繼續調整狀態，也透過一些活動和球迷連結情感，高雄全家海神繼續走訪校園行程，8日的「浪愛延續」活動由「高雄囝仔」唐維傑偕同隊友林任鴻、瓊斯造訪母校光華國小，與超過700位師生相見歡。

海神隊表示，唐維傑、林任鴻、瓊斯到校先化身校門口導護志工，令家長、師生又驚又喜，隨後與全校師生一同升旗典禮，重溫校園生活儀式感，3位球員分別傳授基礎籃球，壓軸加碼大秀Alley-oop第一時間空中接力戲碼和簽名會展現親和力，與同學互動零距離。

唐維傑、林任鴻、瓊斯也與光華撞球校隊交流，撞球隊成立9年成績斐然，歷年團體與個人獎盃列滿練球室，教練潘聖源現場指導教學，球員與校隊同學現場挑桿現學現賣，瓊斯更展現撞球天賦，他笑說：「小時候常跟親戚打撞球，撞球可以訓練專注，是調劑身心很好的運動。」

唐維傑之前總會定期回母校籃球隊光華與七賢分享，他補充：「國小生活單純熱情，如今以學長身份返校，不自覺多了一份責任，同時感受到大家滿滿的愛與鼓勵。」林任鴻則藉自身養傷經歷勉勵同學，「相信自己做得到，保持愉快心情面對一切挑戰。」

林任鴻（左）與瓊斯擺出逗趣姿勢拍照。（高雄全家海神提供）