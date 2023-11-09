民眾黨總統參選人柯文哲8日公布3份內參民調，結果顯示柯與民進黨總統參選人賴清德互比的平均差距是4.83％，國民黨總統參選人侯友宜與賴互比的平均差距為-3.8％。媒體人張禹宣8日表示，「隱藏交叉分析跟原始數據，丟出離奇的加權調和，難道就叫做公平？」對此，柯辦發言人陳智菡強調，不管是網路問卷、市內電話、手機電話、手機簡訊，通通都要加權以符合人口結構。

張禹宣分析柯文哲公布的三家民調，直言「最後三家調和的結果是柯36.15％、侯29.93％ 」。當中的數據柯文哲全數單獨贏過賴清德。看似柯文哲穩操勝券甚至可以獨立參選，不必跟國民黨談了不是嗎？又為何需要喊話？理由很簡單，因為這些數據都是經由『柯學魔法調和』過的。這些三家民調的來源，皆是抽樣2100家市話＋900家的手機，最後經過『柯學加權』得到的數據。那原始的數據到底為何？」

張禹宣分析，從「求真民調」中，真正的原始數據是長這樣：「賴柯侯三家比較／手機加民調。原始數據：侯22.44％、柯 17.71％；加權後：侯16.98％、柯25.09％」，柯學魔術就是這麼簡單，硬生生的將原本領先將近5％的侯友宜變成了倒輸8％。「趨勢民調」中，也是一樣的玩法，至於世新民調則是完全沒有公布原始數據。

張禹宣更說，「你或許會問，那為何跟柯文哲拋出的數據不一樣。理由很簡單，因為民調中還將柯郭賴、侯郭賴、柯侯郭賴這些現實不會發生的情境都納入，再經過特殊的柯學調和得到的最終數字。但就是沒有最有可能發生的侯柯、柯侯VS賴蕭。隱藏這些交叉分析跟原始數據，丟出離奇的加權調和，難道叫做想贏過民進黨？難道就叫做公平？難道就叫做科學？」

陳智菡強調，純市話也會加權，原始調查資料不可能直接符合台灣年齡分布、性別、戶籍、教育程度四項結構，所以不管是網路問卷、市內電話、手機電話、手機簡訊，通通都需要將原始樣本加權調整至符合上述四項結構的比例。

陳智菡說明，市話調查的特色就是原始樣本容易有30％到40％是70歲以上的民眾，手機電話調查正是補足這一塊的工具，同時也因為台灣社會越來越多民眾只有手機、沒有市話，因此才會越來越多民意調查單位採用市話、手機雙底冊的調查方式。