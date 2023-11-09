富世達主要產品為柔性屏、多模式連動與微型等轉軸，於轉軸領域深耕達10年以上，取得專利數近500項，其中發明專利數高達約200項，終端應用以手機、平板、筆電等電子產品等行動裝置為主，為全球轉軸製造領導廠商。

富世達挾高度技術門檻與MIM金屬設出成型零組件(Metal Injection Molding)核心部件自製工藝及模具開發等生產工藝，在中國與越南建構高產製效率與良率的自動化生產線，成為中系與美系手機品牌客戶的核心轉軸供應商，未來因應電子產品在轉軸上的高度需求，將持續逐步擴增生產線，並將會增加其他美系品牌手機客戶。

富世達第3季毛利率與營益率分別為22.82%與14.73%，每股盈餘為7.48元，其中第3季毛利率與營益率分別為23.16%與16.01%，優於第2季的22.21%與14.32%，每股盈餘也從第1季的1.26元、第2季的2.95元逐步上升至第3季的3.27元。

富世達10月營收約5.9億元，再次突破9月5.67億營收的單月新高，較去年同期成長43.92%，累計前10月合併營收44.56億元，較去年同期增加5.76%，未來營運可期。

除手機轉軸產品之外，富世達亦積極開發摺疊筆電、摺疊平板及其他非3C領域如柔性電子書、AR/VR穿戴式裝置、伺服器滑軌、智能家電等領域之轉軸和機構件研發，成為中長線的非3C領域之成長動能。