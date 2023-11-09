全國電子破盤瘋狂購，限量家電下殺55折起再享多重神券回饋，雙11購物不疲倦

雙11狂歡盛典正式啟幕，全國電子年終破盤殺出戰場，祭出超殺優惠，還有樂天女孩限量秒殺好禮登場！全國電子雙11破盤11/10至11/19、連續10天，限量家電55折起，全館家電9折，多重回饋有夠「券」，選購指定折扣商品再加碼送$1111折價券、使用icash Pay滿額賺5% OPEN POINT回饋，最高回饋高達22%，讓您買到賺到！

更值得注意的是，還有精選破盤限量商品下殺55折起，時序進入秋冬必備空氣清淨機、除濕機、微電腦觸控電陶爐及電視、洗衣機等熱銷品牌商品通通破盤優惠價。全國電子會員還能在家暢享24小時官網購物不停歇，門市、官網爽領1500元神券，買爆不怕剁手手。

全國電子禮遇雙11，想入手智慧家電或電腦不用再觀望、揪等這一刻，購買全國電子指定商品加碼回饋1111元折價券，一個人能選購智慧顯示器宅家享娛樂、兩個人買AI智控洗衣機護婚姻，雙11人人都有禮。還有PHILIPS空氣清淨機、TESCOM吹風機及Panasonic微電腦微波爐等超夯小家電也有滿3000元送111元購物金，買愈多送愈多。

全國電子雙11破盤11月10日至11月19日限量家電55折起，全館家電9折，指定商品再加碼送$1111折價券，滿額再抽北海道來回機票（圖/全國電子 提供）

樂天女孩破盤應援！全國獨家首創環保調濕小物直接送給你

大家最愛的樂天女孩又來了，到全國電子滿額帶走樂天女孩！綠色商品正夯，這次與工研院攜手推出「樂天女孩環保多功能調濕桌墊」還有除臭調濕包，雙11破盤期間驚喜限量送，消費滿20000元登錄發票贈限量樂天女孩環保多功能調濕桌墊(市價：999元)、累積達30000元再送限量除臭調濕包(2入)，隨機附上樂天女孩立牌，把女孩帶著走。

全國電子雙11破盤樂天女孩強勢應援！滿額送樂天女孩聯名環保多功能調濕桌墊、除臭調濕包，雙11就是要與樂天女孩一起揪環保、揪感心！（圖/全國電子 提供）

全國電子致力推行ESG廢棄家電回收，更與工研院技術合作打造循環經濟商品，過去廢棄電視與螢幕上的面板玻璃材料只能掩埋處理，現在透過專業技術轉化為「玻璃奈米孔洞吸附材料」，華麗變身成環保多功能調濕桌墊，可循環材質製成的桌墊具高速吸水性又可天然除臭，調節環境濕度不耗能，更安全無毒，今年雙11就是要與樂天女孩一起揪環保、揪感心！

Dyson愛用者想買小家電也能環保愛地球，11/30前還有Dyson舊機換新機活動，現場快速估價，選購小家電全商品最高現折4000元。

寵愛客戶加1元好禮大方送，買四大家電還帶你飛北海道

在雙11遇上全國電子年終破盤，寵愛客戶，家電好禮大放送！「1元放大術」單身族加1元愛自己好容易，滿2萬加1元換質感生活好物，滿10萬加1元就帶走精品家電，助你升級美好生活，還有全國電子帶你「飛」，即日起至11/30買空調、冰箱、洗衣機或電視四大家電單筆消費滿25000元登錄活動，就抽限量長榮航空北海道雙人來回機票，有伴族最愛冬國浪漫之旅馬上啟程，雙11購物來全國，單身有伴皆歡喜！

LG、Samsung、Panasonic等國際大廠齊聚加碼，超級品牌日加碼抽豪禮

全國電子再祭出11月超級品牌日，國際品牌天天樂加碼，匯集LG、Samsung、Panasonic國際牌、SAMPO等品牌帶來一系列驚喜好康，11/19前買Samsung、Panasonic、SAMPO、及11月底前買LG都有機會帶走豪禮，指定品牌消費滿額空氣清淨機、除濕機大放送，還有電視、冰箱、洗衣機驚喜抽，讓您邁向智在好生活！此外，購買指定機型冰箱、洗衣機和電視，同樣可以獲得額外的好禮，有虎牌10人份IH電子鍋、Dyson二合一空氣清淨扇及吹風機等你拿。

全國電子祭出11月超級品牌日，匯集LG、Samsung、Panasonic、SAMPO天天樂加碼，滿額送好禮以及滿額抽電視、冰箱、洗衣機、吸塵器、2萬元商品券等好禮（圖/全國電子 提供）

綁定全國電子LINE好友預約空調場勘再享最高10000元空調購物金，空調、冰箱節能補助最高可補助到5000元，周末購買綠點環保商品還有環保集點10倍送，最高再回饋2000元（圖/全國電子 提供）

雙11破盤買家電正是好時機，全國電子購物回饋不手軟

面對四季變化選冷暖空調，夏天吹冷氣、冬天吹暖氣，場勘安裝不用等，全國電子LINE好友預約場勘再享最高10000元空調購物金，空調更有總統級精緻安裝及8年免費延長保固，揪專業、好安心。買冷氣、冰箱最佳時機就是現在，住宅家電汰舊換新節能補助進入倒數，冷氣機、冰箱每台汰舊換新可補助3000元，搭配減徵貨物稅2000元，空調、冰箱節能補助最高可補助到5000元，錯過就不再！另外選周末購買綠點環保商品還有環保集點10倍送，最高再回饋2000元。

亞運首屆電競台灣拿佳績，想買數位3C則是看全國電子「秋省攻略」，電競裝備、好康優惠齊入手，11/30前電腦與數位周邊有好秋4重奏，第1秋買指定機型電腦送千元好禮；第2秋「周邊也瘋狂」月月抽百張免單，12月底前買指定數位3C周邊商品單筆消費滿100元就可獲得1次抽獎機會；第3秋「電競開趴」電競電腦滿額好禮2選1；第4秋3C舊換新最高折抵54500元，現買現折揪開心。

更詳細的活動辦法與說明，請洽全國電子全台門市或線上購物網站或撥打0800-021-921免付費客服專線洽詢，或上FB搜尋全國電子粉絲團。(商品及活動辦法若有誤，請以全國電子公告者為準)