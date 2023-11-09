民眾黨民調變「民調ㄊㄧㄠˊ」 侯友宜：加權誤差大僅供參考

台灣民眾黨日前公布柯文哲民調領先國民黨總統參選人侯友宜，但數據被發現有經過「特殊加權」，讓人質疑民調變成「民調ㄊㄧㄠˊ」。對此侯友宜回應表示，民調經過加權確實會有誤差，民調都只是參考用，可以當作參考，更可以用來溝通，希望2黨主席能盡快坐下來協商。

侯友宜今天在立委謝衣鳯、彰化縣副縣長林田富等人陪同下進行彰化行，一早前往彰化溪湖鎮福安宮參拜，吸引溪湖鄉親夾道歡迎，侯友宜參拜結束後發表治安政策，獲得民眾好評，事後也在現場接受媒體聯訪。

有媒體詢問侯友宜對民進黨政府將打造無人機國家隊的看法時，侯友宜表示，這幾年不管是疫苗國家隊、綠電國家隊，或是打詐國家隊，所有做的事情總是做不對，他認為民進黨政府對於無人機採購勢必要公開透明，千萬不要用國家隊的名義來騙取人民的金錢和選票。

另外，民進黨總統參選人賴清德曾說若發生戰爭，職業軍人會是主戰部隊，義務役則可以不用上戰場；侯友宜認為，國防部長邱國正曾說只要戰火一來，台灣不分前後線，他認為賴清德才是真正引戰兩岸的火藥線，呼籲政府不要欺騙人民生命，讓民眾失去一切，這永遠是不對的。

至於民眾黨公布民調指柯文哲領先侯友宜；侯友宜則說，許多民調專家說過加權後的民調結果，會有很大誤差，強調民調可以當作參考用，但也能夠用來溝通，希望2黨主席坐下來好好協商，越快越好。

侯友宜還說，如果要做民調，應該是由長期進行民調的主流媒體或民調機構進行，他提到過去政黨協商時曾說過，可以採用德國式的民調方案，一半採政黨支持，一半調查侯柯或柯侯配的選項，強調支持藍白的民眾已經很焦慮了，真的要越快越好。