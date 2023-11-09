台中市警察局第三分局副分局長李瑞雄（左）受邀上電台開講，闡述校園毒品現況。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

百萬網紅Joeman翁雋明疑涉吸食大麻等毒品被逮，令粉絲震警，對此，台中市警察局第三分局副分局長李瑞雄受邀電台開講，他指出，部分團體倡議大麻合法化，易誤導青少年輕忽大麻成癮性及對身體的危害，值得憂心的是依警方統計，大麻已躍上校園常見毒品前3名。

日前爆出擁有259萬訂閱、從YouTube擔任遊戲實況主出身的網紅Joeman翁雋明疑似涉及毒品案被警方查獲；李瑞雄到廣播電台受訪，闡述校園毒品現況，他指出，雖然根據統計自109迄今校園毒品案件呈現逐年下降趨勢，然值得注意的是，校園常見毒品排行榜今年首見大麻擠入前3名，部份族群將大麻與「潮」畫上等號的不當連結，加上部分團體倡議大麻合法化，都容易誤導青少年輕忽大麻成癮性及對身體的危害。

李瑞雄強調，不可否認，近年警方從溯源、宣導等面向多管齊下進行校園毒品防制，已讓學子們對於毒品戕害的認識逐年提升，發揮一定的成效，但名人、偶像行為易受青少年追捧，不能忽視。

李瑞雄提醒，使用毒品多少有跡可循，施用者可能出現作息改變、情緒躁動甚至氣味等異常變化，或家中多了疑似吸食用的不明器具，請民眾多加關注身邊親友或子女的日常活動與交友情形，成為警方毒品防制這場長期戰役最有力的盟軍。

而除闡述校園毒品現況，李瑞雄在節目中說明第三分局於Lalaport交通疏通措施，提醒民眾，商場周邊的重要路口設有科技執法設備，亦於假日尖峰時刻搭配車道管制、義交疏導、啟動專用時相號誌及滿場機制等措施，讓民眾通行更為順暢，也請民眾配合疏導避免違規。

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