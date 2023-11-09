大陸一名女子嫁給台灣老公，來台灣後發現有7個地方很特別，在路邊看到超大的情趣品牌廣告讓她超驚訝，社區住宅沒有大門，出來就是街道，而且到處都有便利超商及飲料店，夜生活非常豐富等，她還大讚台灣人非常有禮貌，直呼「在台灣的期間也是我說最多『謝謝』的日子。」

一名大陸女網友在《小紅書》寫下台灣7個特別之處，首先是情趣用品廣告，當她在路邊看見斗大的情趣品牌廣告覺得非常驚奇，一開始還以為眼花了；再來是夜生活非常豐富，而且不只是單身的年輕人，某天凌晨吃完宵夜去玩夾娃娃，竟然看到有媽媽帶著小寶寶在玩。

女網友表示，台灣住宅不像大陸「小區式」，除了一般民宅外，社區大多沒有大門，出來就是街道；路上隨處都有便利商店及飲料店，她在台灣期間幾乎沒喝水，都是喝飲料。

原PO發現墓園都建造得很豪華，遠遠就能看見一座座精緻小房子，被稱為「夜總會」。她大讚台灣人非常有禮貌，總是把「謝謝」2字掛在嘴邊，「在台灣的期間也是我說最多『謝謝』的日子，每天說20多次吧！」

至於交通，原PO認為台灣街道較窄，找車位很不方便，比起開車的話，騎車可以隨走隨停更適合。