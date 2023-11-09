百萬YouTuber Joeman、蕾菈夫妻6日遭新北市刑事警察大隊搜出大麻，3人均無保請回，隔日Joeman、蕾菈夫妻先後拍片承認於國內外都呼麻，引起外界好奇他們是否會入監？對此，薛曼律師認為「大概率不會被關」，背後原因曝光。

薛曼律師6日在臉書粉專表示， Joeman、蕾菈夫妻在台灣使用大麻，完全不用討論大麻合法化和大麻精神，因為根據中華民國法律，只要在台灣呼麻就涉及施用二級毒品相關法條。至於外界好奇Joeman、蕾菈是否會被關？薛曼律師直言：「他們大概率是不會被關的，如果蕾菈跟Joeman只是吸食大麻，而沒有跟Toyz一樣有涉嫌販賣的話。」

薛曼律師表示，根據毒品危害防制條例規定，行為人是初犯施用二級毒品（大麻）時，檢察官可向法院聲請觀察、勒戒，或經被告向檢察官申請，讓檢察官依職權為附戒癮治療的緩起訴處分，「這是法律對於初犯施用毒品罪的優惠。」

不過，若法院裁定觀察、勒戒，Joeman、蕾菈夫妻就要進勒戒所至少兩個月，失去自由的程度，跟入監服刑相去不遠；但如果成功得到附戒癮治療的緩起訴處分，被告只要在一年內到醫院自費進行戒癮治療流程就行，完全不會被剝奪自由，只是戒癮治療申請狀難度較高，可考慮找律師撰寫。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。