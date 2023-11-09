根據威脅前美國總統川普商業帝國的民事詐欺案今天所呈交的證據，川普2011年尋求買下佛羅里達州一座高爾夫球場時，他的女兒伊凡卡曾表示擔心父親不夠富有，無法成交。

川普目前在共和黨2024年總統大選提名戰中是呼聲最高的人選，他和兩個兒子小唐納（Donald Trump Jr.）、艾瑞克（Eric Trump）在紐約州被控誇大家族企業「川普集團」（Trump Organization）的房地產價值，以便獲取更有利的銀行貸款和保險條款。

路透社和法新社報導，紐約州律師總結案件時提交這些電子郵件和其他文件，本案稱川普和他的企業誇大了川普的淨資產高達22億美元，以爭取更好的融資條件。

律師們尋求處以逾2.5億美元罰款並祭出限制，這可能會剝奪川普一些最著名的資產。

伊凡卡（Ivanka Trump）今天以最後一名證人身分出庭作證，她試圖與這種可疑的資產估值方法保持距離，不過負責審理本案的法官已認定川普一行人做法屬詐欺性質。

伊凡卡坦承替川普集團處理房地產交易，但表示她並未參與計算川普淨資產的行為。

她作證時表示：「我大致理解有個人擔保。但如此程度的細節，不是我今天可以坐在這裡說我記得的。」

川普的律師基斯（Christopher Kise）表示，他會請求法官恩格隆（Arthur Engoron）明天以對辯方有利的方式解決本案，雖然不太可能成功。

這起由紐約州民主黨籍檢察長詹樂霞（Letitia James）提起的訴訟，指控川普和他的家族事業操弄房地產資產價值，欺騙貸方和保險公司，並美化川普身為成功商人的名聲。

伊凡卡和她的父親及兄弟不同，並非本案被告。川普2017年到2021年擔任總統期間，伊凡卡隨父親進入白宮，公司事務交由她的兄弟打理。

但詹樂霞對媒體表示：「她（伊凡卡）今天會企圖與這間公司保持距離。但遺憾的是，真相會說明，她事實上參與非常多。我們發現了這個計畫，她個人從中受益。」（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1121109