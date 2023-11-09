近期洋基總管凱許曼（Brian Cashman）談到休賽季補強計畫，表示希望引進兩名左打外野手，據《聖路易斯郵報》記者古爾德（Derrick Goold）報導，紅雀陣中擁有多名能夠守外野的左打年輕好手，包含洋基一直覬覦的卡爾森（Dylan Carlson）。

現年25歲的卡爾森是紅雀在2016年選秀會首輪選進的好手，有著不錯的守備移動速度及臂力，外野3個位置都能負擔，2021年首次迎接大聯盟完整賽季，繳出2成66打擊率、18轟和65分打點，在國聯年度新秀投票中獲得第3，但卡爾森過去兩個賽季的表現令人失望，由於傷病的影響，攻擊指數始終低於0.7。

古爾德提到，多諾凡（Brendan Donovan）、布勒森（Alec Burleson）也可能成為洋基的目標。26歲的多諾凡上賽季拿下金手套，雖然主要位置並非外野手，不過大聯盟生涯除了中外野、捕手外都有出賽紀錄。24歲的布勒森在小聯盟3A拿過打擊王，防守上能勝任一壘和外野兩翼，潛力滿滿。

洋基今年季中就試圖收購卡爾森，不過能否完成交易的關鍵在於包裹內容，古爾德透露紅雀對洋基牛棚投手梅拉納奇歐（Ron Marinaccio）、比特（Clayton Beeter）感興趣，只是球團似乎無意廉價出售年輕好手。