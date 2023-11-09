國民黨立委參選人、新北市議員廖先翔家族的停車場爭議越演越烈，民進黨質疑市府包庇，新北市工務局今（9）日發布聲明，強調公路設施養護不等於土地管理，嚴正表示對於包庇的指控是誣衊、放假消息混淆視聽。

工務局長祝惠美表示，市府自台北縣升格直轄市後成立養工處，考量轄區範圍內有省道和市區道路，為讓民眾清楚分辨管理單位，因此向交通部公路局協調，新北境內道路養護由市府管養，但土地管理仍由公路局負責。

根據航測圖顯示，廖家停車場當作出入口的汐止水源段1347地號部分土地，在停車場出現前就已存在，用於供鄰近建物出入，當時土地權管機關仍為公路局，而廖家汐止水源段1272地號土地「茄苳路停車場」土地管理機關也從未移撥新北市府，希望有心人士不要混淆視聽。

工務局進說明，養工處基於附近里民有機車停車位的需求，在2022年接受代管水源段1347號土地，在土地南側空地興建機車停車場，免費提供民眾使用，而興建停車場的北側土地，根據航測圖顯示在2016年已開闢完成，當時土地權管單位為仍屬公路局。

工務局表示，汐止區水源段1347地號土地橫跨新台五路兩側，北側部分土地現況為鐵皮建築與私人停車場出入通路。該筆土地原為公路局所有，在里長及里民要求下，市府於2021年為利用南側土地開闢機車停車場，特與公路局商議將1347地號土地分割撥用但遭拒絕

工務局強調，為增進公共利益、市府才勉為其難同意並在2022年2月完成代管程序。市府接管市區段省道，僅針對已開闢之道路範圍做養護，未開闢之道路用地仍由公路局管理維護，市府自始至終絕未包庇任何人，不容有心人士隨意指控。